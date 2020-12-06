Фейерверки и петарды устроили мощный салют из-за пожара в Ростове-на-Дону. Видео

В Ростове-на-Дону загорелся рынок с пиротехникой. Информации о пострадавших пока нет. По словам очевидцев, утром они услышали взрывы и почувствовали запах паленого.

Возгорание произошло на рынке «Классик», который находится по адресу: улица Малое Зеленое Кольцо, дом 3. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг.

Источник: пресс-служба МЧС РФ

«Загорание двухэтажного торгового павильона, в плане 80 на 40 метров, поделен на три секции, загорание в средней секции. Пожарные работают по повышенному рангу. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео пожара. Девушка смогла снять его из окна. На кадрах видно, как небо разгорается от вспышек фейерверков. Слышны непрерывные взрывы.

«Опять „Атлант“ горит. Так сильно стреляет. Сильнее, чем в прошлый раз. <…> С Новым годом, короче. Какая чернота идет», — говорит автор ролика.

Всего в тушении пожара задействованы 49 человек и 17 единиц техники. Точную причину возгорания предстоит выяснить специалистам. По последним данным МЧС, площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи метров. Очевидцы происшествия написали в группе «Это Ростов!» во «ВКонтакте», что проснулись от звуков выстрелов и взрывов. Они также почувствовали запах паленого.