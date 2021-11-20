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    20 ноября 2021, 17:56

    СМИ назвали имя второго погибшего в аварии на Кутузовском проспекте

    Telegram-канал «112»: вторым погибшим в ДТП с Саидом Губденским на Кутузовском проспекте оказался Заур Ибрагимов

    Редакция «360»

    В Москве произошла серьезная авария на Кутузовском проспекте — два человека погибли. Один из них — блогер Саид Губденский, второй жертвой ДТП оказался Заур Ибрагимов — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

    СМИ назвали имя второго погибшего в аварии на Кутузовском проспекте

    Погибший сидел на пассажирском сиденье BMW. За рулем автомобиля находился блогер Саид Губденский — он скончался на месте.

    Массовая авария с участием нескольких машин произошла в субботу, 20 ноября. На место происшествия приехали оперативные службы. Mercedes, в который врезался Губденский, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Фамилия предпринимателя находится в списке Forbes. Однако на данный момент неизвестно, был ли он в своем автомобиле в момент ДТП. Эта информация еще не подтверждена.

    Как сообщили в Telegram, авария случилась из-за игры в шашки на дороге. По предварительной версии, Саид Губденский врезался в машины, выехав на «встречку». По одной из версий, автомобиль могло занести на мокрой дороге. Отмечается, что свой BMW он приобрел неделю назад.