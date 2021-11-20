СМИ назвали имя второго погибшего в аварии на Кутузовском проспекте

В Москве произошла серьезная авария на Кутузовском проспекте — два человека погибли. Один из них — блогер Саид Губденский, второй жертвой ДТП оказался Заур Ибрагимов — президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Погибший сидел на пассажирском сиденье BMW. За рулем автомобиля находился блогер Саид Губденский — он скончался на месте.

Массовая авария с участием нескольких машин произошла в субботу, 20 ноября. На место происшествия приехали оперативные службы. Mercedes, в который врезался Губденский, принадлежит бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Фамилия предпринимателя находится в списке Forbes. Однако на данный момент неизвестно, был ли он в своем автомобиле в момент ДТП. Эта информация еще не подтверждена.

Как сообщили в Telegram, авария случилась из-за игры в шашки на дороге. По предварительной версии, Саид Губденский врезался в машины, выехав на «встречку». По одной из версий, автомобиль могло занести на мокрой дороге. Отмечается, что свой BMW он приобрел неделю назад.