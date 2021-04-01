Появилось видео с места крупной аварии на Садовом кольце

Четыре автомобиля столкнулись в центре Москвы в районе Смоленской площади. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

На кадрах видно полностью смятую машину темного цвета. Рядом с ней стоит белый автомобиль и синий. Последний также получил серьезные повреждения.

По данным МВД, ЧП произошло в 11:47 около дома № 7 на Новинском бульваре. Движение на этом участке дороги затруднено. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД сообщили, что серьезно пострадал женщина-водитель. Ее госпитализировали. Сведений о других пострадавших пока нет.

Движение в районе аварии затруднено. Проехать можно только по одной полосе из трех полос. Движение регулируют инспекторы ДПС. На месте также работают экстренные службы города.