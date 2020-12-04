Москвичка выбросила из окна сына подруги

В Новой Москве маленький ребенок выпал из окна. Очевидцы уверяют, что его выбросила подруга его матери. На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов и медики.

Годовалый ребенок упал с высоты в поселении Внуковском, уточнил сайт РЕН ТВ. По данным СК, мальчик погиб. По неподтвержденной информации, в квартире он находился вместе с матерью и ее подругой.

Обстоятельства случившегося выяснят полицейские и специалисты СК РФ. Вместе с ними на место происшествия отправились медики.

В Норильске шестилетняя девочка упала с балкона четвертого этажа, когда была одна дома. Она осталась жива, но попала в больницу. Маленькую пациентку уже выписали.