Врачи томской больницы выписали выпавшую с балкона девочку

Главный врач больницы скорой медпомощи № 2 Андрей Караваев уточнил, что ребенок чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное.

«Ребенку рекомендовали наблюдение у невролога в поликлинике по месту регистрации», — пояснил медик.

В воскресенье, 21 ноября, девочка выпала с четвертого этажа жилого здания в Томске. Она не получила переломов, но сутки пробыла в реанимации. В настоящий момент правоохранительные органы ведут проверку по факту произошедшего. Установлено, что томичка упала не из окна, а с балкона. В этот момент ребенок находился дома один.