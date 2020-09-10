СМИ: криминальный авторитет погиб при столкновении катера с баржей в Сургуте

Криминальный авторитет Владимир Зятьков известный как «Зятек» был на борту катера, который столкнулся с баржей в Сургуте. Он и еще трое погибли. Об этом написали СМИ.

Так, об этом сообщили телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал Life Shot. Известно, что мужчина отдыхал на воде с семьей и друзьями. Зятьков впервые отправился за решетку в 19 лет, тогда он отсидел два года. После этого Зятьков не раз возвращался в тюрьму. Он провел 12 лет в колонии строгого режима за убийство при превышении пределов допустимой самообороны.

Портал «Криминальный мир» уточнил, что Зятек отбывал наказание в «Полярной сове» — это одна из самых страшных российских тюрем. Она находится за полярным кругом. Туда отправляют террористов и маньяков, которых приговорили к пожизненному. Однако Зятьков в последние 30 лет не был замечен в нарушении закона.

Катер врезался в баржу вечером 9 сентября. Все произошло на реке Черной в Сургуте. На борту находились восемь человек, среди них — ребенок. Четверо погибли, столько же пострадали.

После происшествия завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом написал ТАСС.