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    09 сентября 2020, 20:07

    Четыре человека погибли из-за столкновения баржи и катера в Сургуте

    Нина Петлинова

    Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте. Об этом сообщили местные власти.

    Такое заявление сделал замглавы города Алексей Жердев. О случившемся он рассказал ТАСС. Он отметил, что столкновение катера и баржи произошло в Ханты-Мансийском автономном округе.

    «Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», — подчеркнул Жердев.

    В Следственном комитете Ханты-Мансийском автономного округа «360» сообщили, что знают о случившемся.

    «Нам известно о данном происшествии, в настоящее время проводится процессуальная проверка силами СК и ОВД. Дежурные службы в оперативном режиме выехали на место происшествия, выясняются подробности. Вся остальная информация устанавливается», — подчеркнул собеседник.

    Новости SMI.FM