Четыре человека погибли из-за столкновения баржи и катера в Сургуте

Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте. Об этом сообщили местные власти.

Такое заявление сделал замглавы города Алексей Жердев. О случившемся он рассказал ТАСС. Он отметил, что столкновение катера и баржи произошло в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», — подчеркнул Жердев.

В Следственном комитете Ханты-Мансийском автономного округа «360» сообщили, что знают о случившемся.

«Нам известно о данном происшествии, в настоящее время проводится процессуальная проверка силами СК и ОВД. Дежурные службы в оперативном режиме выехали на место происшествия, выясняются подробности. Вся остальная информация устанавливается», — подчеркнул собеседник.