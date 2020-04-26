СМИ: красноярский главврач выпал из окна больницы во время совещания по коронавирусу

В Красноярске исполняющая обязанности главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна больницы. Женщина находится в реанимации.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Красноярского края сообщил, что после падения женщины проводится проверка.

Издание ТВК «Красноярск» узнало, что это произошло прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава, где обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя для приема больных с коронавирусом. Там хотели разместить до 80 пациентов.

Утверждается, что женщина говорила о нехватке средств защиты и общей неподготовленности медицинского учреждения. В Минздраве края пока не прокомментировали происшествие.

В Красноярском крае, по информации на 25 апреля, выявили 467 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Пять человек погибли, выписали выздоровевшими больше 51 человек.