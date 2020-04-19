Первые 2 человека с коронавирусом умерли в Красноярском крае

В Красноярском крае умерли первые два пациента с коронавирусом. Они были пожилыми людьми с хроническими заболеваниями. Точную причину их смерти пока не установили.

«За последние сутки зарегистрированы два летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального Минздрава.

По последним данным в регионе выявили 276 случаев заражения коронавирусом. 17 человек выздоровели. Случаев смерти пациентов с инфекцией до этого момента не было.

Всего в России уханьский вирус подхватили 36 793 человека. От COVID-19 умерли 313 инфицированных. Вылечились 3057 пациентов. Для борьбы с распространением 2019-nCoV в России ввели ограничительные меры. Власти объявили весь апрель нерабочим.

В большинстве российских регионов люди живут в режиме строгой самоизоляции. На улицу без веской причины никому выходить нельзя. В Москве и Подмосковье для поездки на общественном транспорте необходимо оформить специальный пропуск.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что пандемию коронавируса в России смогут победить уже к лету, если все будут соблюдать ограничительный режим.