СМИ: экс-участницу «Пацанок» задержали с наркотиками

Во время досмотра у участницы телешоу «Пацанки», блогерши и диджея Дианы Субботиной нашли наркотики. При себе у нее обнаружили два пакетика с порошком.

«На улице Казакова накануне задержана Субботина Диана Эдуардовна, 1995 год рождения, при себе у нее под вязаной шапкой обнаружили пакетик с порошком, а также такой пакетик нашли в бюстгальтере», — об этом РИА «Новости» сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Экспертиза показала, что вещество, которое было в пакетиках, это мефедрон. У Субботиной при себе было более 0,8 грамма наркотического вещества. Против девушки возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Диана Субботина — участница известных телешоу «Пацанки» и «Перезагрузка». Она выступает под ником DJ Subbotinа.

Двумя днями ранее 21-летнего молодого человека в Ивановской области задержали за сбыт наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Царьград». В его машине обнаружили в общей сложности более 130 грамм мефедрона.