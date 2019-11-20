Бывшая скандальная участница шоу «Пацанки» снова отличилась — на этот раз ее задержали за нарушение общественного порядка в петербургском аэропорту Пулково. Девушка громко и нецензурно выражалась, а также успела пнуть стража порядка. Сейчас на Анну Михееву заведено уголовное дело. Что случилось и как часто экс-пацанки «срываются», — в материале «360».

Пьяный дебош

Анна «Барби» Михеева была участницей третьего сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», но из-за своего характера и пристрастия к алкоголю до финала не дошла. После ухода с шоу девушка продолжила вести разгульный образ жизни, вести Instagram-аккаунт на 440 тысяч подписчиков, а также начала карьеру рэперши под псевдонимом Hofmannita.

Сегодня полиция аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге задержала блогершу в нетрезвом состоянии за неподобающее поведение, но девушка ехать в отделение не захотела и едва не устроила драку. Она ударила ногой полицейского, а также обматерила его. Теперь на Михееву заведено уголовное дело по двум статьям — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти.

На личной странице в Instagram Михеева сообщила о том, что ее уже отпустили. При этом она раскритиковала своих подписчиков за их реакцию — многие высказывали предположение, что причиной задержания стали наркотики. «Подписчики, вы не имеете права говорить о том, за что меня задержали. Вы ничего про это не знаете. Никаких наркотиков, никакой проституции», — сказала блогерша в видеообращении.

Приватный блог

Другой пацанкой, которая так и не смогла уйти от старых вредных привычек и сомнительного образа жизни стала Александра Петрова. Она тоже принимала участие в третьем сезоне шоу, но вылетела раньше Михеевой — уже во второй серии.

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После своего бесславного ухода Петрова продолжила работать диджеем и моделью, а еще завела блог для взрослых, где она раздевается на камеру. Этот аккаунт — еще один источник заработка девушки, подписка на приватный блог стоит тысячу рублей. А прошлом году кадры из интимной трансляции Александры попали в Сеть.

До этого девушка активно критиковала программу «Пацанки», ее организаторов и участниц. Она обвиняла шоу в том, что во время монтажа истории девушек меняют до неузнаваемости, а самих участниц в том, что все «преображения» ненастоящие, а происходят только ради денег и популярности.

Массовый каминг-аут

Одной из самых запоминающихся и самых скандальных участниц «Пацанок» была и остается Ксения Милас. Она отличалась от остальных участниц тем, что пришла на шоу не от плохой жизни — у Милас была хорошая работа, собственная машина, образование, не было проблем с алкоголем или наркотиками. В «Пацанках» она хотела попробовать себя на прочность.

Уход Ксении Милас из шоу был таким же скандальным, как и все пребывание — ее версия не совпала с версией организаторов, из этого все сделали очередную рекламную кампанию и для шоу, и для личного блога и бизнеса бывшей участницы. После завершения участия в реалити Милас выступила с громким заявлением: она рассказала о своей бисексуальности, а также заявила, что все оставшиеся в проекте участницы — лесбиянки и продолжают встречаться с девушками.

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Ксения Милас также обвиняла проект и участниц в постановочности происходящего и лжи. По ее словам, в последние дни своего участия в проекте она сама объяснила причину своего ухода и пожелала победы своей конкурентке, но все было вырезано, а авторы представилли ее уход как «побег» и признак трусости. «В корзину полетело и то, когда в Мексике я сказала, что не планирую меняться, а врать на всю страну и строить из себя того, кем не стану, в отличии от остальных участниц, не буду. Также обманывать, что стану Леди; обманывать о своей ориентации, хотя все финалистки такой же ориентации, как и я», — писала она.

Милас активно выкладывала свои фотографии с возлюбленной — 35-летней Яной Бородиной. Милас также показывала фотографии, на которых утягивает грудь эластичными бинтами, чтобы ее спортивная фигура приобретала еще более маскулинный вид, при этом многие решили, что девушка провела операцию по удалению груди.