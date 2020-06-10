СМИ: Ефремова захотели отправить на психиатрическую экспертизу после смертельного ДТП

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — приводит ТАСС слова собеседника.

Источник уточнил, что в планах проверить и техническое состояние машины, чтобы точно выяснить, была ли она исправна в момент аварии. Решать вопрос о необходимости всех экспертиз будут в ходе расследования дела актера.

Пьяный Михаил Ефремов вечером 8 июня сел за руль своего автомобиля и в центре Москвы на всем ходу влетел в фургон. За рулем грузовика в этот момент находился курьер Сергей Захаров из Рязани, который приехал в столицу на заработки. От полученных травм он умер в реанимации спустя несколько часов после ДТП.

Против Ефремова возбудили уголовное дело. Он может попасть за решетку на 12 лет. 9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца. Если он будет нарушать условия этой меры пресечения, его переведут в СИЗО.