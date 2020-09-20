facebook_pixel
    20 сентября 2020, 16:38

    СМИ: дети нашли труп в Яузе на северо-востоке Москвы

    Андрей Иванов

    Дети во время прогулки по берегу Яузы на северо-востоке столицы нашли в воде труп. Их мать вызвала полицию, сообщил телеканал РЕН ТВ.
    СМИ: дети нашли труп в Яузе на северо-востоке Москвы

    Когда дети обнаружили находку, они ее сфотографировали и отослали снимок матери. Женщина тут же вызвала правоохранителей. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность погибшего и устанавливают все обстоятельства происшествия. Более подробной информации об этом пока нет.

    В июле прохожие обнаружили в Москве-реке в районе Лужнецкого моста сначала труп мужчины, а через три часа тело новорожденного мальчика.

    Новости SMI.FM