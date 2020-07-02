Тела мужчины и младенца выловили из Москвы-реки с разницей в несколько часов. Видео с места

Компания прохожих заметила труп мужчины в Москва-реке, а позже другая компания заметила еще один труп — младенца. «360» публикует видео с места происшествия.

Как видно на кадрах, вся территория, где нашли тела, оцеплена. Следователи пытаются выяснить, есть ли связь между этими двумя происшествиями.

Тело мужчины нашли около полудня. Молодой человек, который заметил труп на воде, сообщил об этом в полицию. По его словам, погибшему на вид около 40 лет.

А спустя три часа в нескольких десятках метров от первой находки обнаружили еще одно тело. Эту информацию «360» подтвердили и в Следственном комитете.

«Днем в Москве-реке вблизи моста Лужники прохожими было обнаружено тело новорожденного мальчика. Они незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Устанавливаются родители ребенка. Расследование продолжается», — заявила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Остальные подробности выясняются.