СМИ: бизнесмен устроил стрельбу из окна в Домодедове и напал на консьержку

Мужчина устроил стрельбу из квартиры в Домодедове Московской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Источник РИА ФАН в правоохранительных органах уточнил, что злоумышленник — гендиректор крупной компании по аренде недвижимости и управлению ею — также напал с топором на консьержку. Пострадал человек.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. По данным прокуратуры Подмосковья, их действия будет контролировать Домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев, который выехал туда по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина.

В СМИ добавили, что дом на улице Королева, где находится агрессивный бизнесмен, оцепили.

Утром 11 марта 24-летний житель Евпатории пригрозил взорвать гостиницу и взял в заложники свою ровесницу. Парень позвонил на номер 112 и заявил, что хочет увидеть начальника отдела полиции, а в противном случае обещал «все взорвать». В итоге никто не пострадал, злоумышленника задержали при попытке сесть в автомобиль.