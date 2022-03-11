Житель Евпатории пригрозил взорвать гостиницу и взял женщину в заложники

В Евпатории 24-летний местный житель угрожал взорвать гостиницу и взял в заложники свою ровесницу. Никто не пострадал, парня задержали, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

«По внешним признакам, гражданин находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина — жительница Евпатории 1998 года рождения — не пострадала. Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено», — сообщается в пресс-релизе, который процитировал ТАСС.

Житель Евпатории позвонил на номер 112 в 08:20 11 марта и заявил, что хочет увидеть начальника отдела полиции, а в противном случае обещал «все взорвать».

«В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником», — говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуировали жителей пятиэтажки на улице имени 60-летия ВЛКСМ, в которой расположена гостиница. Злоумышленника задержали при попытке сесть в автомобиль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.