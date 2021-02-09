СМИ: автомобиль с чиновниками расстреляли в Афганистане

Автомобиль, в котором находились работники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, расстреляли в Кабуле, сообщил сайт RT.

Жертвами нападения стали четыре человека. В настоящий момент ни одна из известных в государстве группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, рассказал сайт «Дни.ру».

Ранее заместитель главы политического офиса движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что объединение выполняет договоренности, которые оно достигло с США.