Талибы заявили, что полностью выполняют обязательства договора с США

«Талибан» подчеркнул, что выполняет договоренности, которые достиг с США. Представитель движения подчеркнул, что с момента подписания договора с их стороны не было никаких проявлений агрессии.

Об этом заявил заместитель главы политического офиса движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станикзай в ходе пресс-конференции в Москве. Его слова процитировало РИА «Новости».

Станикзай отметил, что соглашения, которые подписали «Талибан» и США, включают два важных пункта. Это вывод из страны иностранных войск, а также невмешательство во внутренние дела Афганистана других государств, в том числе Америки.

«Мы выполняли и выполняем свои обязательства. Вы видите, в Афганистане до сих пор есть проблемы, которые существовали и ранее. Они до сих пор не решены. Однако с тех пор как мы подписали соглашения с американской стороной, проявлений агрессии с нашей стороны не было», — подчеркнул он.

Радикальная группировка «Талибан» подписала с США соглашение о мире в 2020 году. Документ стал первым за более чем 18 лет войны — он предусматривал вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев, а также сделку по обмену пленными и начало межафганского диалога.