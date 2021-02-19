СМИ: арестованный за госизмену политолог мог работать на спецслужбы Германии

В Москве арестовали россиянина Демури Воронина, написали СМИ. Мужчину якобы заподозрили в государственной измене. Не исключено, что он сотрудничал с немецкими спецслужбами.

Решение о мере пресечения для политолога вынес Лефортовский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года», — уточнила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что россиянин, возможно, был связан со спецслужбами ФРГ.

«Он в основном проживает в Германии, спецслужбам которой мог передать данные, составляющие государственную тайну», — подчеркнул он.

Подробности дела Воронина не разглашаются. Материалы маркированы грифом «совершенно секретно».

Если вину россиянина докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Это максимальная санкция по статье о государственной измене.