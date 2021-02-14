Обвиняемый в госизмене напал на сотрудника СИЗО «Лефортово»

Руслан Артыков, обвиняемый в государственной измене, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член московский Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, ее слова привел «Интерфакс».

До этого у мужчины произошел нервный срыв.

«Ранее у него наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу», — отметила Меркачева.

Артыкова отправили в карцер, а все видеоматериалы с происшествием переданы в Следственный комитет. Пострадал ли сотрудник СИЗО, неизвестно.

Лейтенант Руслан Артыков служил в российских Вооруженных силах. Сотрудники ФСБ задержали мужчину в Аксае осенью 2019 года по обвинению в сотрудничестве с разведкой Украины. По данным следствия, он собирал данные о российской армии, «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Спецслужба подозревает его в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, которая находится в городе Аксай Ростовской области.