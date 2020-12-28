facebook_pixel
    28 декабря 2020, 09:39

    СМИ: 17 моряков с затонувшей «Онеги» погибли

    Наза Салех Захи

    По предварительным данным, 17 из 19 человек с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

    Источник РИА «Новости» в экстренных службах заявил, что вода в районе ЧП слишком холодная. Он добавил, что связь с районом поисков моряков отсутствует.

    Архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ после затопления открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности.

    О случившемся стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло в Баренцевом море, у берегов Новой Земли.

    «По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу», — отметили в СК.

    На борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Поисковая операция продолжается. По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать обледенение судна. Следователи выехали на место происшествия. Они будут рассматривать все версии случившегося.