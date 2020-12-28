СМИ: 17 моряков с затонувшей «Онеги» погибли

Источник РИА «Новости» в экстренных службах заявил, что вода в районе ЧП слишком холодная. Он добавил, что связь с районом поисков моряков отсутствует.

Архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ после затопления открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности.

О случившемся стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло в Баренцевом море, у берегов Новой Земли.

«По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу», — отметили в СК.

На борту находились 19 человек. Двоих удалось спасти. Поисковая операция продолжается. По предварительной информации, причиной произошедшего могло стать обледенение судна. Следователи выехали на место происшествия. Они будут рассматривать все версии случившегося.