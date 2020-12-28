28 декабря 2020, 08:22
Судно «Онега» с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море
Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море рядом с Новой Землей. На борту находилось 19 рыбаков. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поступила информация о затоплении судна «Онега» в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Агентство уточнило, что двое рыбаков спасены. Судьба остальных неизвестна. На их поиски отправился экипаж судна «Войково». Также дополнительно к месту направлены еще три корабля. Они прибудут через три — шесть часов.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обледенение катера, написал ТАСС. Информация о произошедшем появилась утром 28 декабря. Порт приписки судна «Онега» — Мурманск.