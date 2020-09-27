СМИ: 16 горняков погибли при обрушении шахты в Китае

На угольной шахте в Чунцине на юго-западе Китая произошло обрушение. В результате погибли 16 шахтеров и один пострадал. Проводится проверка случившегося.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за выброса монооксида углерода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла утром в воскресенье, в этот момент в шахте находились 17 горняков. Выжить смог только один, остальных спасателям не удалось вытащить из-под завалов. Точную причину обрушения предстоит выяснить экспертам.

В середине сентября обрушение шахты произошло в Кузбассе. В результате погибли несколько человек. По версии следствия, после внезапного выброса угля и газа в забое обрушилась горная масса. В момент аварии в этой шахте работали 95 горняков. Более 30 спасателей пытались вытащить людей из-под обломков. Следственный комитет возбудил уголовное дело.