Уголовное дело возбудили после гибели шахтеров в Кузбассе

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, дело возбудили по части третьей статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

ЧП произошло на шахте в городе Белово 14 сентября. По версии следствия, после внезапного выброса угля и газа в забое обрушилась горная масса. На аварийном участке в это время находились четыре человека. Двое шахтеров смогли сами выбраться наверх. Еще двое горняков остались под землей. Спасатели обнаружили их тела. Всего в шахте во время аварии трудились 95 человек.

В спасательной операции приняли участие более 30 человек и семь единиц техники. Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу.