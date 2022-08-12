Смертельный бросок шайбой в грудь 14-летнему хоккеисту СКА попал на видео

В распоряжении «360» оказалось видео, на которое попал момент броска шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста во время тренировки. Парень скончался.

На кадрах видно, что после мощного броска юный спортсмен упал и больше не поднимался, даже не шевелился. Его окружили другие хоккеисты, некоторые потом вернулись к игре, некоторые остались рядом с мальчиком.

Трагедия произошла вечером 11 августа. Неудачный бросок совершил защитник команды. Врач на площадке оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую. Сердце мальчика удалось запустить, но в итоге он все равно не выжил. По словам родных, проблем со здоровьем у подростка не было.

Отец мальчика узнал о случившемся, когда сын был уже в больнице, — позвонил инспектор полиции. На тот момент пострадавший был без сознания. К тому времени, как отец добрался до медучреждения, юный хоккеист уже скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Парень играл за петербургское «Динамо», затем перешел в СКА, был нападающим. За свою короткую карьеру провел 277 игр в детско-юношеских командах и забросил 124 шайбы.