Происшествия 03 июля 2023, 13:04 Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы На юго-востоке Москвы погиб водитель легковушки, которого зажало между двумя грузовиками

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Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентская на юго-востоке Москвы, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По предварительной информации, грузовик марки FAW, за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения, совершил наезд на автомобиль Hyundai. В результате столкновения легковушка врезался в стоящую впереди фуру MAN.

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В результате ДТП 51-летний водитель Hyundai погиб на месте. Прокуратура ЮВАО взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

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