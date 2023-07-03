03 июля 2023, 13:04
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы погиб водитель легковушки, которого зажало между двумя грузовиками
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентская на юго-востоке Москвы, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
По предварительной информации, грузовик марки FAW, за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения, совершил наезд на автомобиль Hyundai. В результате столкновения легковушка врезался в стоящую впереди фуру MAN.
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В результате ДТП 51-летний водитель Hyundai погиб на месте. Прокуратура ЮВАО взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее крупная авария в Свердловской области унесла жизни пяти человек.
Прокуратура РФ
ДТП
Москва 2023
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