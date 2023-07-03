Происшествия 03 июля 2023, 03:00 Крупная авария в Свердловской области унесла жизни пяти человек ГИБДД Свердловской области: В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек Freepik

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Смертельная авария на 44-м километре трассы Екатеринбург — Серов унесла жизни пяти человек. Об этом заявила агентству Ura.ru пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В сообщении сказано, что на дороге столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. ДТП произошло в 22:49 по местному времени (20:49 по московскому времени).

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Как сообщили свидетели, одна из легковых машин сгорела полностью. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства столкновения.

Ранее стало известно о крупной аварии в Челябинске. Маршрутка на Свердловском проспекте столкнулась с КамАЗом и перевернулась. По предварительным данным, пять человек получили травмы, их оперативно отправили в больницу. Еще три пассажира отказались от госпитализации, этим людям оказали медицинскую помощь на месте. Экстренные службы быстро прибыли в зону ЧП.