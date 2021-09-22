22 сентября 2021, 18:50
Смертельное ДТП произошло в Воронеже
В Воронеже в аварии погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
По данным RT, столкнулись две легковые машины. В результате на месте погибли водитель и его несовершеннолетняя пассажирка.
Водитель второй машины попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате чего два человека погибли.