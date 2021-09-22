Смертельное ДТП произошло в Воронеже

В Воронеже в аварии погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным RT, столкнулись две легковые машины. В результате на месте погибли водитель и его несовершеннолетняя пассажирка.

Водитель второй машины попал в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате чего два человека погибли.