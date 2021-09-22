Водитель фуры врезался в маршрутку в Ростовской области

В Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика, в результате чего два человека погибли. Об том сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось 20 сентября в Новошахтинске на автотрассе Красный — Самбек. Пьяный водитель фуры Volvo не справился с управлением и протаранил микроавтобус. В маршрутке на момент столкновения находились 17 человек. Два пассажира скончались от полученных травм. Трое пострадали и были доставлены в больницу. Проводится проверка.