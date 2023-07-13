13 июля 2023, 22:26
Смертельное ДТП произошло в Южном Бутове
Источник «360»: один человек погиб в ДТП на Южнобутовской в Москве
На Южнобутовской улице в Москве произошло смертельное ДТП. Как сообщил источник «360», столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек погиб и один пострадал.
«Столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Golf. После осмотра врачами скорой помощи выяснилось, что в аварии погиб один человек и один пострадал», — рассказал собеседник «360».
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Одна из машин оказалась заблокирована, разлива топлива не произошло.
В пресс-службе МВД пока эту информацию не подтвердили. Подробности уточняются.
Минувшей ночью на 57-м километре МКАД в районе Кунцево произошла авария с участием двух большегрузов. У одного из грузовиков прямо на ходу лопнуло колесо, и он врезался в машину дорожной службы. Спасателям пришлось освобождать водителя из поврежденной машины. После его госпитализировали с ранами головы.
ДТП
Москва 2023
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