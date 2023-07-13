Эксклюзив 13 июля 2023, 06:34 Грузовик из-за лопнувшего на ходу колеса спровоцировал аварию на МКАД Грузовик с прицепом на 57-м км МКАД врезался в машину дорожной службы и ограждение РИА «Новости»

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Ночью на 57-м километре МКАД произошла авария с участием двух большегрузов. Из-за проблем с колесом грузовик с прицепом врезался в машину дорожной службы и ограждение. Источник «360» сообщил, что пострадал один человек.

Авария случилась 13 июля около 01:30 на внешней стороне 57-го километра МКАД в районе Кунцево. У грузовика с прицепом прямо на ходу лопнуло колесо. Он зацепил машину дорожной службы и въехал в препятствие.

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Водитель оказался заблокированным. Спасатели освободили его и передали скорой помощи. Мужчину 1992 года рождения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами головы, переломом кости голени правого бедра.

Момент столкновения показал Дептранс Москвы. Грузовик задел «КамАЗ» по касательной и врезался в отбойник. Из-за ДТП ограничили движение по трем полосам из пяти, автовладельцам посоветовали выбирать пути объезда.