Эксклюзив 10 июля 2023, 18:33 Смертельное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве Человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве в районе села Ознобишино РИА «Новости»

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В ДТП с участием самосвала и мотороллера в районе села Ознобишино на Варшавском шоссе в Москве погиб человек. Об этом сообщил источник «360».

Источник уточнил, что в результате аварии погиб 34-летний мужчина. Пострадавшую женщину 1987 года рождения госпитализировали в больницу «Коммунарка». У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом голени.

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Информации о причинах аварии не поступало. Водитель самосвала не пострадал.

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