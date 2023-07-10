Эксклюзив 10 июля 2023, 16:40 Момент смертельной аварии с мотоциклистом и шестилетней девочкой в Темрюке попал на видео «360»: мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку в Темрюке, появилось видео

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В Темрюке 10 июля 36-летний мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку. Момент аварии попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На записи видно, что авария произошла на пешеходном переходе. Водитель двухколесного транспорта ехал на скорости и не уступил дорогу людям. Пешеходы от удара отлетели в сторону.

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По данным местных СМИ, пострадали пять человек, в числе которых дети шести и восьми лет, а также сам водитель. Травмы шестилетней девочки оказались несовместимы с жизнью. Юная пациентка скончалась в больнице.

Ранее ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП в Адыгее. Авария произошла в Шовгеновском районе, столкнулись две легковушки.