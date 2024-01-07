Происшествия 07 января 2024, 00:46 Смертельное ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург ГИБДД: один человек погиб в результате ДТП на Урале ГИБДД Свердловской области / Telegram

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Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург в Красноуфимском районе Урала. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ГИБДД, автомобили Chevrolet Niva и Lada Granta столкнулись на 163 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург». В результате аварии пассажир Niva погиб на месте. Травмы получили четыре человека: оба водителя и два пассажира Lada, один из которых несовершеннолетний. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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В среду, 3 января, два человека погибли в аварии с автобусом в Чувашии. ДТП произошло 152-м километре трассы Чебоксары — Сурское в Порецком округе. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии 15 человек получили различные травмы.