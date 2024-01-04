04 января 2024, 01:29
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии
МВД Чувашии: два человека погибли в ДТП на трассе «Чебоксары — Сурское»
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Порецком округе Чувашии. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла 3 января около 23:00 на 152-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское». Автобус Neoplan, ехавший из Нижнего Новгорода в Тольятти, съехал с дороги и завалился на бок. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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К месту аварии прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и других экстренных служб.
Во вторник, 2 января четыре человека погибли и 36 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Авария произошла в районе города Акчадаг. Автобус, следовавший из Стамбула в Малатью, перевернулся на дороге. После этого в него въехал грузовик, следовавший в том же на правлении. Сообщается, что причиной аварии могли стать погодные условия: густой туман и гололедица.
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