Происшествия 04 января 2024, 01:29 Два человека погибли в ДТП с автобусом в Чувашии МВД Чувашии: два человека погибли в ДТП на трассе «Чебоксары — Сурское» МВД по Чувашской Республике / Telegram

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Порецком округе Чувашии. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали. Об этом сообщило региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 3 января около 23:00 на 152-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское». Автобус Neoplan, ехавший из Нижнего Новгорода в Тольятти, съехал с дороги и завалился на бок. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Реклама

К месту аварии прибыли кареты скорой помощи, сотрудники полиции и других экстренных служб.

МВД по Чувашской Республике / Telegram

Во вторник, 2 января четыре человека погибли и 36 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Турции. Авария произошла в районе города Акчадаг. Автобус, следовавший из Стамбула в Малатью, перевернулся на дороге. После этого в него въехал грузовик, следовавший в том же на правлении. Сообщается, что причиной аварии могли стать погодные условия: густой туман и гололедица.