Смертельная авария с 9 машинами случилась на трассе под Ростовом

На трассе М4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием девяти машин. Жертвами аварии стали три человека. Четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1070-м километре федеральной автодороги М4 „Дон“ (две грузовые и семь легковых машин). В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, еще четыре человека госпитализированы», — приводит агентство слова собеседника.

Информации о причине аварии и состоянии пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Бурятии, на перевале Пыхта, съехал с дороги и перевернулся автобус со студентами местного вуза. Источник в экстренных службах сообщил о 25 пострадавших. Все они получили легкие повреждения.