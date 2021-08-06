Автобус с пассажирами перевернулся в Бурятии

Автобус съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, на перевале Пыхта. В момент ДТП в нем находились 25 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального агентства ГО и ЧС.

«Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек», — рассказали в агентстве.

Источник фото: паблик «Бурятия онлайн» во «ВКонтакте».

Информации о пострадавших пока нет. Спасатели еще не добрались до места аварии. Очевидец рассказал сайту Arigus.tv, что перевернулся автобус ПАЗ. По его словам, он не рейсовый.

В пятницу, 6 августа, на западе Турции рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Он ехал из Стамбула в Измир. По предварительным данным, погибли девять человек.