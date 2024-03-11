Эксклюзив 11 марта 2024, 06:18 Смертельная авария произошла на МКАД в Лианозово Такси на 83-м км МКАД столкнулось с грузовиком, один человек погиб

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В Северо-Восточном административном округе Москвы произошла авария с одним погибшим. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на 83-м километре МКАД в Лианозово, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали 11 марта в 01:20. На внутренней стороне 83-го километра МКАД произошло столкновение двух автомобилей — такси Skoda и КамАЗа городских служб. В легковом авто оказались зажатыми четыре человека.

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Приехавшие на место спасатели деблокировали всех пострадавших. Водителя такси вертолетом Центра медицины катастроф доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, двух пострадавших машинами скорой помощи увезли в Боткинскую больницу. Четвертый погиб.

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