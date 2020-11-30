На кадрах видно, что на площадке гуляли два ребенка. Младший мальчик наклонился и поднял что-то с земли. Из-за качества видео нельзя рассмотреть, что именно он взял, однако на кадрах не видно палки. Судя по всему, он взял горсть песка и кинул в брата, который в этот момент пробежал рядом.

После этого 10-летний мальчик схватился за голову и резко затормозил. Его походка стала нетвердой, он смог сделать еще несколько шагов, а затем упал. Врачи пытались реанимировать ребенка около 30 минут, а затем отвезли в больницу. Вскоре мальчик скончался, несмотря на усилия медиков.

Точная причина смерти пока не установлена, однако «Московский комсомолец» отметил, что у ребенка не нашли черепно-мозговой травмы. По предварительной версии, школьник мог умереть из-за болезней сосудов головного мозга. При этом родители погибшего рассказали, что у их сына не было никаких хронических заболеваний.