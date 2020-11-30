Семилетнего ребенка заподозрили в случайном убийстве брата на площадке. Но есть и другая версия

Десятилетний мальчик погиб на одной из детских площадок в Москве. Он играл с младшим братом, который, по неподтвержденным данным, случайно ударил школьника палкой по голове. Но есть и другая версия смерти.

Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем». Издание уточнило, что дети играли на детской площадке. По данным СМИ, убегая, семилетний мальчик бросил палку в сторону своего старшего брата. Палка попала 10-летнему ребенку по макушке — он схватился за голову, зашатался, а затем рухнул на землю.

В Сети оказалось видео с детской площадки — на кадрах видно, как врачи пытаются реанимировать ребенка. По данным «Подъема», его пытались привести в чувство около получаса, а затем госпитализировали в ГКБ им. Сперанского. Однако спасти ребенка не удалось. Следователи возбудили уголовное дело.

«Московский комсомолец» отметил, что мальчик умер не из-за неосторожности младшего брата — по данным издания, никакого удара палкой не было. Эта версия отпала после того, как правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения с площадки. На кадрах видно, что погибший мальчик гулял с двумя сестрами и младшим братом. Дети сделали из палок мечи и сражались друг с другом.

Однако в тот момент, когда мальчику стало плохо, в него не попадали палкой. На кадрах видно, что около 15:00 ребенок вбежал на площадку, держась за голову, и пробежал мимо младшего брата. Тот наклонился и поднял что-то с земли — по словам «Московского комсомольца», речь идет не о палке, а о горсти песка. Семилетний ребенок кинул это в сторону брата, но песок не мог долететь выше колен мальчика. Вскоре после этого школьник упал без чувств.

В больнице ему пока не поставили диагноз — по предварительным данным, мальчик умер из-за болезней сосудов головного мозга. При этом черепно-мозговой травмы у него не обнаружили. По словам родителей, у ребенка не было хронических заболеваний.