Смерть раненного при задержании в Новосибирске опровергли в СК

Раненный в голову при задержании полицейским в Новосибирске жив. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщили в СУ СК России по региону.

«Он в тяжелом состоянии, но живой», — рассказали в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах написал, что 19-летний парень, которому накануне во время задержания полицейский случайно выстрелил из табельного пистолета в голову, умер в больнице. Представитель регионального Минздрава в беседе с РИА «Новости» рассказал, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Накануне полицейский в Новосибирске случайно выстрелил в молодого человека при задержании. В МВД уточнили, что после погони за правонарушителями в машине полицейские задержали одного из них. Двое его приятелей оказали сопротивление, и один из них получил пулю в голову — сотрудник правоохранительных органов случайно нажал на курок пистолета.

СК завел уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инспектора ДПС, который тяжело ранил парня, отстранили от службы.