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    31 октября 2020, 13:21

    Смерть пациентов в челябинской больнице оказалась не связана со взрывом

    Андрей Иванов

    СМИ сообщили, что несколько тяжелых пациентов челябинской поликлиники умерли от нехватки кислорода после взрыва. Губернатор Алексей Текслер опроверг эту информацию. Пациенты скончались до ЧП.
    Смерть пациентов в челябинской больнице оказалась не связана со взрывом

    «При транспортировке у нас не было погибших. Информация СМИ на этот счет некорректна. Хотя на самой ковидной базе городской больницы №2, где произошел взрыв, с утра были умершие. Реаниматолог не связывает пожар и взрыв с погибшими», — приводит телеканал РЕН ТВ слова главы Челябинской области.

    Текслер добавил, что во всех обстоятельствах происшествия будут разбираться СК и прокуратура, пишет «Газета.ru».

    Утром 31 октября в поликлинике Южно-Уральского государственного университета взорвалась кислородная станция. После этого здание загорелось. Более 150 человек экстренно эвакуировали. Тяжелых пациентов развезли по другим больницам. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

    Прокуратура начала проверку обстоятельств взрыва, а СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».