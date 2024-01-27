Эксклюзив 27 января 2024, 12:50 «Смерть от неизвестной причины». На турнире в Кирове скончался 18-летний боец ММА Правительство Кировской области: 18-летний боец ММА умер по неизвестной причине Freepik

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Боец ММА 2005 года рождения умер после спарринга на турнире в Кирове. Подробности в комментарии «360» раскрыли в пресс-службе правительства Кировской области.

«Двадцать шестого января в Кирове в Центре единоборств на Мира, 46, стартовали соревнования по смешанным единоборствам ММА», — рассказал представитель администрации.

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Все участники мероприятия выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным.

Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму и потерял сознание. На соревнованиях дежурила бригада скорой помощи, которая оперативно приступила к реанимационным мероприятиям.

«Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины. Выражаем соболезнование родным и близким. Причины смерти выясняются экспертами», — рассказали власти.

По данным Shot, спортсмены спарринговались перед боем. В ходе тренировочной встречи один из бойцов пропустил несколько ударов и потерял сознание. После этого он умер.

Ранее стало известно о смерти бойца смешанного стиля ММА Мухаммадали Саидова. Он скончался в США после полученной на ринге травмы. Спортсмену было 29 лет.