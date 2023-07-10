Эксклюзив 10 июля 2023, 18:16 «Слышны взрывы»: автосервис загорелся на юге Москвы Источник «360»: в московском районе Чертаново загорелся автосервис

Читать 360tv в

В Москве на улице Подольских Курсантов загорелся автосервис, над зданием поднимается густой черный дым. К месту ЧП выехали спасатели. Об этом сообщил источник «360».

В понедельник, 10 июля, в Южном округе Москвы в районе Чертаново произошел пожар в автосервисе. По информации «360», площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Полыхающее здание расположено около торгового центра Columbus.

Реклама

Очевидцы запечатлели на видео горящее строение. На кадрах виден дым, а также слышны взрывы. Предположительно, внутри автосервиса находятся баллоны с газом, отметил источник.

Позже выяснилось, что людей внутри помещения нет.

UPD: площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин происшествия.

Ранее пожарные успешно устранили возгорание в селе Шеметове Сергиево-Посадского округа.