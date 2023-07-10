10 июля 2023, 18:16
«Слышны взрывы»: автосервис загорелся на юге Москвы
Источник «360»: в московском районе Чертаново загорелся автосервис
В Москве на улице Подольских Курсантов загорелся автосервис, над зданием поднимается густой черный дым. К месту ЧП выехали спасатели. Об этом сообщил источник «360».
В понедельник, 10 июля, в Южном округе Москвы в районе Чертаново произошел пожар в автосервисе. По информации «360», площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Полыхающее здание расположено около торгового центра Columbus.
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Очевидцы запечатлели на видео горящее строение. На кадрах виден дым, а также слышны взрывы. Предположительно, внутри автосервиса находятся баллоны с газом, отметил источник.
Позже выяснилось, что людей внутри помещения нет.
UPD: площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин происшествия.
Ранее пожарные успешно устранили возгорание в селе Шеметове Сергиево-Посадского округа.
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