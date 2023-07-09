09 июля 2023, 18:18
Пожарные успешно устранили возгорание в селе Шеметове Сергиево-Посадского округа
Днем 9 июля на Садовой улице в селе Шеметове городского округа Сергиев Посад произошло возгорание частного жилого дома. Спасатели оперативно устранили возгорание вблизи трех домов, двух бань и гаража.
«Все службы оперативно были направлены на вызов. В тушении задействовано 35 человек и 10 автоцистерн», — рассказали в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципалитета.
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Из-за ветра огонь распространился на соседние постройки, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
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Пожары
Сергиев Посад
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