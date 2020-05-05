Россиянин на спор поджег случайную знакомую

Житель Горно-Алтайска на сборе черемши познакомился с женщиной, которую пригласил к себе домой, чтобы отметить встречу. Он поспорил с ней, что сможет облить бензином и поджечь. Пострадавшая с многочисленными ожогами попала в больницу.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай, собутыльница не поверила 42-летнему мужчине, решив, что он шутит. Однако тот принес бутылку с бензином, облил ее, и поджег. Затем помог добежать до бани, и потушить загоревшуюся одежду.

Женщина была госпитализирована с множественными ожогами на теле. Поджигателя задержали полицейские, он во всем признался. Сейчас власти устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале апреля житель деревни в Ленобласти поссорился со своей сожительницей и облил ее горючей жидкостью. Он поджег девушку и бросил ее умирать от серьезных ожогов. Ее спасли соседи.