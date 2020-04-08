Россиянин поджег свою сожительницу и бросил умирать

По данным РИА ФАН, 33-летний мужчина и 25-летняя девушка жили вместе. В какой-то момент они поссорились, после чего молодой человек поджег сожительницу и бросил ее умирать. Пострадавшую нашли соседи, без одежды и серьезными ожогами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.