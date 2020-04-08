08 апреля 2020, 12:54
Россиянин поджег свою сожительницу и бросил умирать
Житель деревни в Ленинградской области во время ссоры с девушкой облил ее горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
По данным РИА ФАН, 33-летний мужчина и 25-летняя девушка жили вместе. В какой-то момент они поссорились, после чего молодой человек поджег сожительницу и бросил ее умирать. Пострадавшую нашли соседи, без одежды и серьезными ожогами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.