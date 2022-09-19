«Слишком тяжелая рана». Погибший студент колледжа из Курска получил серьезные травмы | 360°

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«Слишком тяжелая рана». Погибший студент колледжа из Курска получил серьезные травмы

Очевидцы урагана в Курске рассказали о гибели студента местного колледжа

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Учащийся третьего курса Курского автотехнического колледжа (КАТК) получил смертельные ранения во время урагана, рассказали «360» студенты учебного заведения. По их словам, молодой человек потерял очень много крови.

«Погибшему малому вспороло живот оконной рамой, стеклом. Я не был в этот момент в общежитии», — рассказал студент. По его словам, погибший был «обычным парнем», он ничем не выделялся среди других студентов.

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«Он вместе со всеми был в общежитии, просто не успел выбежать из комнаты. Как сказали, он спал, когда все это происходило. Была слишком тяжелая рана, и он слишком много потерял крови», — отметил собеседник «360».

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После инцидента всех студентов отпустили домой, добавил молодой человек. Учащиеся будут посещать занятия в дистанционном режиме.

В выходные непогода накрыла центральную часть России. На Курскую область обрушился ураган — порывы ветра лишили электроснабжения 87 населенных пунктов. Жертвами непогоды стали студент Курского автотехнического колледжа и человек, которого придавило деревом.

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