Происшествия 29 ноября 2023, 17:46 «Слишком шикарно жить нельзя». Блогера с ведром красной икры задержали на Красной площади MSK1.RU: блогера с ведром красной икры задержали на Красной площади в Москве РИА «Новости»

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Блогера Гулину Науманн задержали на Красной площади за съемку с 14-килограммовым контейнером красной икры. Об этом сообщило издание MSK1.

Девушка снимала видеоролик для публикации в социальных сетях. Одетая в меховую шубу и шапку женщина ела огромный бутерброд с красной икрой. Рядом с ней стоял 14-килограммовый контейнер с ценным деликатесом.

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Происходящее вызвало недовольство у сотрудников правоохранительных органов, и 41-летнюю предпринимательницу задержали. Ее вместе с ассистенткой доставили в отделение полиции, где допросили.

«Слишком шикарно жить нельзя. <…> То есть с маленьким бутербродиком приходите, не вопрос», — поделилась с изданием девушка.

Блогер успела снять только короткое видео, уже успевшее завируситься в запрещенной в России социальной сети. Ролик, в котором она ест громадный бутерброд под песню Russian girl, успели посмотреть более четырех миллионов человек.

Несмотря на то, что полицейские держали женщин в течение трех часов, они не предъявили им обвинения и отпустили. Блогер получила официальный документ с отказом в возбуждении административного производства.

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