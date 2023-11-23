Общество 23 ноября 2023, 21:28 Певца Шарлота проверят по статье о возбуждении ненависти Shot: прокуратура Самары изучит публикации сжегшего паспорт певца Шарлота РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокуратура Самары решила проверить публикации певца Эдуарда Шарлота на признаки возбуждения ненависти или вражды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, самарские правоохранители проверят посты Шарлота с поджогом российского паспорта и публикации с критикой спецоперации на Украине. Также внимание прокуратуры привлек ролик, в котором Шарлот рвет и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. В отношении артиста могут возбудить уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

Реклама

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. СМИ сообщили, что 24-летний певец вернулся в Россию после эмиграции. Полицейские задержали исполнителя, после чего тот извинился за свое поведение.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что правоохранителям следует тщательно проверить действия блогера Шарлота, который неоднократно дискредитировал ВС РФ, оскорблял страну и ее президента.